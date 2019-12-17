İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

46 kilometreyi yüzerek kaçmaya çalıştı

Muğla’nın Bodrum kıyısından Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ölümü göze alarak bu girişimlerini sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum kıyısından Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ölümü göze alarak bu girişimlerini sürdürüyor.


Bodrum Akyarlar Mahallesinden denize açılan Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen, yüzerek 46 kilometrelik denizi yüzerek geçmeye çalıştı. Çılgın Suriyeli ölümü göze alarak gece saatlerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.


Öte yandan Bodrum Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından denizde tespit edilen lastik bot içinde 6 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 13 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.