48 Gençlik taraftarlarından maç öncesi futbolculara moral

Grupt'ta mücadele eden ve şampiyonluk yolunda ligde aralarında 1 puan fark kalan Sarayköyspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek olan Ermaş Muğlaspor futbolcularına taraflar tarafından moral tezahüratı yapıldı.

Şampiyonluk parolası ile maçlara hazırlanan Ermaş Muğlaspor Pazar günü kendi sahasında aralarında 1 puan fark olan Sarayköyspor İle karşılaşacak. Muğla 48 Gençlik taraftarlar grubu Ermaş Muğlaspor tesislerine giderek meşale eşliğinde futbolculara moral tezahüratı düzenleyerek futbolculara 'yanınızdayız' mesajı verdi.