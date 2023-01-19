İhlas Haber Ajansı

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5 ayrı suçtan aranan şahıs Milas'ta yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyon ile yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyon ile yakalandı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 3'ü silahlı tehdit olmak üzere, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.B. isimli şahıs Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Ö.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Milas Adliyesi'nde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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