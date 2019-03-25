5 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve cezaevinden çıktıktan sonra Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Şüphelilerin adreslerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda M.Ş., M.B., İ.K. ve M.K. yakalanmış, B.T. isimli kadın ise firar etmişti. TEM ekiplerinin çalışmaları sonucu son şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler üzerinde 12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirilmişti. 5 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.