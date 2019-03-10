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5 ton Hamsi dağıtıldı

Muğla Karadenizliler Derneği tarafından Karadeniz kültür mozaiğinin Ege’ye yansıtılmasını amaçlayan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Hamse Şenliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosya-Kültür alanında düzenlendi.

Muğla Karadenizliler Derneği tarafından Karadeniz kültür mozaiğinin Ege'ye yansıtılmasını amaçlayan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Hamse Şenliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosya-Kültür alanında düzenlendi.


Muğla Karadenizliler Derneği, Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 5'inci Hamsi Şölenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şölende 5 ton ızgara ve tavada hazırlanan hamsi, vatandaşlara ekmek arasında ikram edildi. Hamsi ile birlikte Muğla Tarhanası ve helva ikram edildi.


Sabah erken saatlerde tavalarda pişmeye başlayan hamsiler, şenliğe katılan vatandaşlara ekmek arasında ikram edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şenlikte vatandaşlara geleneksel Muğla Tarhanası ikram ettiler.

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