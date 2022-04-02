5 yaş grubu okullaşmada yüzde 100'lük hedefe yaklaşıldı

Muğla'da 5 yaş grubunda okullaşma oranı Dalaman, Datça, Kavaklıdere, Köyceğiz ve Ula'dan sonra bu hafta Yatağan ilçesinde oran yüzde 100 hedefine ulaştı. İl genelinde ise bu oran yüzde 99,85'e yükseldi.

Millî Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi' çerçevesinde, okul öncesi eğitime erişimi il genelinde yaygınlaştırmak adına anasınıfı açılışları devam ediyor.

2022 yılı sonuna kadar devam edecek olan anasınıflarının açılışı, bu hafta 5 yaş okullaşma oranıyla yüzde 99.87 seviyelerde olan Bodrum'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının 3 milyarlık bütçe ayırdığı projede anasınıflarının donatım materyal ve ödenekleri de Bakanlıkça karşılandı. Halil İbrahim İper-Adnan İper Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan anasınıfının açılışı ise İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Açılış sonrası öğrencilerle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen İl Müdürü Emre Çay, miniklere hediye takdim ederek sevinçlerine ortak oldu. İl Müdürü Emre Çay, projenin Muğla'da başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, 6 ilçede 5 yaş okullaşma oranında yüzde 100 hedefine ulaşıldığını, il genelinde ise bu oranın yüzde 99,85'i bulduğunu söyleyerek projeye emek veren herkese teşekkür etti.

Proje çerçevesinde Muğla genelinde 75 okulun da iyileştirme programına alındığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 66 ilkokula ve 4 ortaokula laboratuvar, atölye ve bakım onarım desteği sağlandığını, 3 ortaokul bünyesindeki anasınıfa ve 2 anaokula iyileştirilme yapıldığını, 3 ilkokulda müzik odası, 7 ilkokulda spor odası, 20 öğretmenler odası kazandırıldığını söyledi.