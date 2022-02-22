5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.D. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.D. isimli şüpheli tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.