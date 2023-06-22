50 günde ölüm yolculuğuna çıkan bin 386 göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan deniz ile kaçış noktasındaki son nokta Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 50 günde bin 386 düzensiz göçmen denize ulaşamadan karada yakalandı.

50 günde bin 386 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla 1 Mayıs 2023 tarihinden 19 Haziran 2023 tarihine kadar 50 günde 138 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi ve bu olaylarda bin 386 düzensiz göçmen yakalandı.

1 milyon 244 bin TL para cezası

Göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 65 şüpheli/organizatörden 42'si tutuklanırken, 23 şüpheli/organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 22 araç, bir bot, bot motoru ve bin 3 can yeleği ele geçirildi. Yakalanan bin 386 düzensiz göçmenin tamamı sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan ve yakalanan araçlara 1 milyon 244 bin 511 TL para cezası uygulandı.

İnsan ticaretine 2 tutuklama

Jandarma ekipleri düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarına ek olarak yasa dışı insan ticareti faaliyetine yönelik bir olaya müdahale etti. Olayda 5 insan ticareti mağduru kurtarılırken, 2 şüpheli/insan taciri yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının Muğla'da toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması için çalışmaların kararlılıkla bundan sonra da devam edeceği açıklandı.