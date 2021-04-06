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50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gürköy Mahallesi Değirmenyakası Sokak üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla 50 metrelik şarampole uçan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Arif K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

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