500 bin ücretsiz maske dağıtıldı

Salgın ile mücadelede en etkin yöntemlerden birisi olan dezenfekte çalışmaları il genelinde devam ederken diğer yandan vatandaşların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maskelerin dağıtımı sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi salgının görülmeye başladığı ilk günden bu güne 500 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. 500 bin adet maske halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, eczanelerde, veteriner kliniklerine, klinik sahibi doktorlara ve sanayi esnafına dağıtıldı.

MELSA'da üretim devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan MELSA Şirketinde maske üretimi devam ediyor. Haftada 15 bin adet maske üretimi gerçekleştirilen MELSA'da bu güne kadar 85 bin tek kullanımlık maske, 15 bin adet yıkanabilir maske üretimi gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, maske kullanımının önemli olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin 11 Mart'tan itibaren sıkı tedbirlerle mücadele ettiği korona virüs salgınında vatandaşlarımızın da dikkati ve sabrı ile önemli bir ilerleme kaydedildi. Tüm bu süreçte maske dağıtımında bir belirsizlik yaşandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren MELSA şirketimizle ve evlerinde maske diken vatandaşlarımıza maske ürettik. Bu maskeleri toplu ulaşımda, Pazar yerlerinde dağıttık. Ayrıca eczanelere, kliniklere, sanayi esnafımıza da ekiplerimiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Salgının ilerlememesi için sosyal mesafe kuralları yanında maske kullanımı da çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza salgınla mücadelede bugüne kadar göstermiş oldukları sabır ve dikkat için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız” dedi.