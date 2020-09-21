53 ayrı çalışmada 14 tutuklama kararı çıktı

Muğla merkez ve ilçelerinde 13 - 20 Eylül tarihleri arasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 53 ayrı çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 1 kilo 802 gram esrar, 45,03 gram metamfetamin, 32,34 gram skunk, 3,86 gram kokain, 47,4 gram eroin, 52 adet sentetik ecza, 11 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 15 bin 720 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

İşlem yapılan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.