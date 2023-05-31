6. Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

4 Mevsim Muğla, Kıyısal değil Kırsal Muğla, Muğla'da Yaşam, Muğla'yı Keşfet, Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla temaları ile beş kez düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın altıncısı “Muğla'nın Arkeolojik Mirası” teması ile organize ediliyor. 30 Mayıs'ta başlayan başvurular 4 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Gerçekleştirdiği etkinlikler ile fotoğrafçılar ve fotoğraf severleri bir araya getiren, Muğla'nın fotoğraf arşivini zenginleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, altıncısını düzenlediği ulusal fotoğraf yarışması ile bu yılda amatör ve profesyonel fotoğrafçıları Muğla'da buluşturacak. Altıncı Ulusal Fotoğraf yarışmasına her katılımcı en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabiliyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada fotoğrafların Muğla il sınırı içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmiyor. İnsanlı veya insanız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar ise yarışmaya kabul ediliyor.

Altıncı Ulusal Fotoğraf yarışması başvuruları 4 Ağustos Cuma günü sona erecek olup yarışmada ilk üçe girenlerin yanı sıra bir kişi mansiyon ve bir kişi de Nevzat Çakır Özel Ödülü alacak. Fotoğraf yarışmasının jüri üyeliğini Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Çerkes Karadağ, İsa Çelik, İzzet Keribar ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili yapıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesine https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/mugla-nin-arkeolojik-mirasi-uygarliklarin-kesistigi-yer-mugla-tr adresinden ulaşabilir.