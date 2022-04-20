6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. JASAt ekipleri tarafından yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.