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6 yılda bin defa patladı, devletin 97 milyonu toprağa gömüldü

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Geyik Barajından Bodrum Yarımadasına 140 kilometre uzunluğunda döşenen su isale hattında sık sık patlamaların olması yöre sakinlerini de çileden çıkardı.

2011 yılında tamamlanan ve Bodrum Yarımadasının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan isale hattında 6 yılda bine yakın patlama meydana gelirken, kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen ‘Cam elyaf takviyeli polyester' olmasının etkili olduğu öğrenildi.



Devlet Su İşleri tarafından ihalesi yapılan 140 kilometre uzunluğundaki isale hattında işletmeye alındığı günden bu yana değişik bölgelerde yaklaşık bin defa hatta patlama meydana geldi. Hatlardaki patlamalara işletme hakkını teslim almamasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) vatandaşların mağdur olmaması için müdahale ediyor.


Kullanılan malzeme yanlış


Su isale hatlarındaki patlamanın sebebinin basınca dayanıklı hatların, özellikle deprem bölgelerinde ve içme suyunda pek tercih edilmeyen ‘Cam elyaf takviyeli polyester kullanımından kaynaklandığı öğrenildi. Boruların kayalıklara denk gelen imalatlar, büyük çaplı ana şebeke hattının güzergahı için açılan servis yolunun 1. Derece deprem bölgesinden geçirilerek ufaklı büyüklü depremin meydana geldiği noktada boruların zarar görmesi ve DSİ tarafından HDPE hatlarından alınan numuneler üzerinde yapılan testlerde boru hammaddesi bileşiminde bulunması gereken ‘Karbon siyahı' maddesinin gerektiği oranda bulunmadığı tespit edildi.



97 milyon TL'ye mal oldu


DSİ tarafından yaptırılan ve 97 milyon TL'ye mal olan Bodrum Yarımadası'nın 2040 yılına kadar olan içme suyu meselesini kökünden çözecek ‘Bodrum Yarımadası Acil İçme suyu Projesi' ile Bodrum kent merkezi, Bitez, Gündoğan, Konacık, Ortakent-Yahşi, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Göltürkbükü ve Yalıçiftlik mahallelerinin içme-kullanma su sıkıntısı 2040 yılına kadar çözüme kavuştuğu açıklanmıştı.



MUSKİ devralmadı


DSİ isale hatlarında sık sık yaşanan patlamalar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tesisin işletme hakkını devralmadı. MUSKİ Genel Müdürlüğü, tesisteki sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini, vatandaşların mağdur olmaması için isale hattındaki patlamaları müdahale ettiklerini açıkladılar.

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