60 yeni otobüsü hizmete alındı

Tören 2019 yılında temeli atılarak 2021 yılında hizmete açılan Bodrum otogarında gerçekleştirildi.

Aras, “Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'a büyük hizmetler yapılıyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 97 Milyon 800 Bin TL maliyetle alınan 60 yeni otobüsün tanıtım toplantısında konuşan Borum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'a birçok alanda çok önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi. Aras, “Benim 4 yıl önce adaylık serüvenim bu otogarda başlamıştı. Bu otogar bize çok gerekliydi ve Büyükşehir Belediyemiz doğru bir hizmet noktasında otogarı hizmete sundu. Buna benzer birçok hizmeti Bodrum'umuzda görüyoruz. Çok büyük altyapı yatırımları yapılıyor. Çünkü Bodrum'un altyapısında büyük eksikler vardı ve hızlı nüfus artışına cevap veremedi. Şu an yapılan yatırımlarla altyapı nüfusu yüzde 92 oranında karşılıyor. Şimdi tüm atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon hatları devreye girecek. 2023 yılı açılış yılı olacak. Bu güzel hizmetleri bizlere kazandıran başkanımıza tekrar teşekkür ederim” dedi.

Gürün, “Bodrum'un yıllar süren sorunlarını ortadan kaldırıyoruz”

Bodrum'un eksiklerini tek tek giderdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, özellikle altyapı konusunda yaptıkları yatırımlarla kentin çok büyük bir eksiğini ortadan kaldırdıklarını söyledi. Gürün, “Şu anda hepimize hizmet veren çok güzel bir mekândayız. Bodrum'da sadece otobüs sadece terminal değil, yılların birikimi olan altyapı ve arıtma sorunlarını da ortadan kaldırıyoruz. Şu an yaptığımız yatırımlarla Bodrum'un yüzde 92'lik kanalizasyon ve arıtma sorununu ortadan kaldırdık. ÇED raporunun iptali nedeniyle yüzde 8'lik kısmı yapamadık. Ama onu da çözüme kavuşturacağız. Turgutreis'te Muğla'nın en büyük arıtma tesisini de yakında hizmete açıyoruz. Bodrum'un altyapı ile ilgili bir problemi kalmayacak” dedi.

“Yetkim olsa Bodrum'da imarı tamamen durdururum”

Bodrum'da imar ile ilgili haklarının gasp edildiğini ileri süren Başkan Gürün, “Bakanlıklar, özelleştirme dairesi gibi kurumlar kendilerine göre Bodrum'daki arazilerde imar uygulaması yapıyor. Bunun alt ve üstyapısı ne olacak? Bu planlamalara göre bütçe hazırlamamız gerekiyor. Elimizde yetki olsa Bodrum'da imarı tamamen durdururum. Bodrum'un nüfusu ne olacak kapasitesi nedir, turizmin gelişmesi için neler yapabilir, altyapıyla ilgili yeni nüfusa hizmet verebilir mi gibi konularda araştırmalar yapılmalı. Biz planlamanın tamamen dışında kalıyoruz. Bu tür uygulamaların yerel yönetimlerle birlikte yapılması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.