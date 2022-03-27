65 kursiyere törenle sertifikaları verildi

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Süt Sığırı Yetiştiriciliği kursu sona erdi. Kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde süt üreticiliği yapanlara yönelik başlatılan Süt Sığırı Yetiştiriciliği kursu düzenlenen törenle son buldu. Törende üreticiler adına konuşan Coşkun Üstündağ verilen eğitimin sağladığı faydalardan söz ederek yeni bilgiler edindiğini söyleyerek, bu tip eğitimlerin arttırılmasını talep etti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise konuşmasında eğitimin tertip edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek “En çokta siz değerli üreticilere teşekkür ediyorum. Eğitime olan ilginiz ve akşam saatlerinde verilen, 80 saat süren ve yaklaşık 3 aydır devam eden eğitime katılım gösterdiğiniz için. Tarım ve hayvancılık ile ilgili eğitim taleplerinizi her zaman olumlu karşılıyor ve bu konuda ne gerekiyorsa ekibimle yapmaya hazırım. Siz yeter ki isteyin yeter ki üretin. Bu soğuk akşam gecesi buraya gelen bizi yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluş temsilcilerine ve siz değerli üreticilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise “Soğuk havaya rağmen samimi ve kalabalığı karşımda görmekten mutluyum. Özveri ile bu eğitimi tertip eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğüne ve siz değerli yetiştiricilere teşekkür ediyorum. Bitirme belgelerinizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İçme ve Damlıboğaz Mahalleleri'nden 65 kursiyere 80 saat kursun sonunda törenle sertifikaları ile Milas Süt Birliği'nin çeşitli hediyeleri verildi.

Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül ve yetiştiriciler katıldı.