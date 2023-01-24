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67 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda toplam 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda toplam 67 düzensiz göçmen yakalandı.



Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-4302) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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