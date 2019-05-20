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7 yaşında kalp krizi geçiren öğrenci yaşam mücadelesi veriyor

Milas Dr.

Mete Ersoy İlkokulu'nda öğrenim gören bir öğrenci, okul bahçesinde oyun oynarken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçiren öğrenci, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.


Edinilen bilgiye göre; bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Mete Ersoy İlkokulu 1-A sınıfı öğrencisi olan 7 yaşındaki D.G., okul bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken aniden yere yığıldı.


Öğrenci D.G.'nin yere yığılması üzerine, okulda görevli olan öğretmenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri; D.G.'nin duran kalbine, burada müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan D.G., buradaki müdahalelerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Ailesinde genetik olarak kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen D.G., Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam savaşı veriyor.

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