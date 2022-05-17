70 kadın üreticiye 700 saman balyası dağıtıldı

Verimin iyi olduğu tarladan yaklaşık 25 ton ürün elde edildi. Bin 200 saman balyası yapılarak bunun 700 adeti “Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği” projesinde Milas İlçesinde destek alan 70 kadın üreticiye törenle dağıtıldı.

70 kadın üreticiye 700 saman balyası dağıtım töreninde konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, “Üretimin ne kadar zor olduğunu bilen birisiyim. Ne kadar zor koşullar altında ürettiğinizi bilen birisiyim. Bunun için size yardımcı olabilmek adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Birlikte üretiyoruz, birlikte başarıyoruz. Bugün şu anda 700 balya araçlara yüklendi. Samanlar ücretsiz bila bedelle verildi. Tarım için üretmek zorundayız hep beraber. Biz hep birlikte güçlüyüz” dedi.