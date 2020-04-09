İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

76 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın koronayı yendi

Marmaris Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.


Datça ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Neriman Dukali, 3 Nisan Cuma günü kronik hipertansiyon hastalığı nedeniyle fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Datça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadının korona virüs olabileceğinden şüphelenen hekimler hastayı Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 5 Nisan Pazartesi günü Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirilerek test yapılan kadının sonucu pozitif çıktı ve hastanede oluşturulan karantina servis ünitesine alındı.


Neriman Dukali'nin korona virüs ile ilgili tedavisi olumlu cevap verdi. Dört gün süren tedavi sonrası iyileşen yaşlı kadın hastane yönetimi tarafından taburcu edildi.


Hastaneden taburcu olan 76 yaşındaki Neriman Dukali, “Bende hipertansiyon var. Onun için geldim. Şu an çok iyiyim. Hastanemiz çok iyi ilgilendi. Hemşirelerimiz, doktorlarımız. Ellerine kollarına sağlık. Cümlesine şifa versin. En çok torunlarımı özledim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.