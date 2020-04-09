76 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın koronayı yendi

Marmaris Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Datça ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Neriman Dukali, 3 Nisan Cuma günü kronik hipertansiyon hastalığı nedeniyle fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Datça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadının korona virüs olabileceğinden şüphelenen hekimler hastayı Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 5 Nisan Pazartesi günü Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirilerek test yapılan kadının sonucu pozitif çıktı ve hastanede oluşturulan karantina servis ünitesine alındı.

Neriman Dukali'nin korona virüs ile ilgili tedavisi olumlu cevap verdi. Dört gün süren tedavi sonrası iyileşen yaşlı kadın hastane yönetimi tarafından taburcu edildi.

Hastaneden taburcu olan 76 yaşındaki Neriman Dukali, “Bende hipertansiyon var. Onun için geldim. Şu an çok iyiyim. Hastanemiz çok iyi ilgilendi. Hemşirelerimiz, doktorlarımız. Ellerine kollarına sağlık. Cümlesine şifa versin. En çok torunlarımı özledim” dedi.