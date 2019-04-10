76 yaşındaki vatandaş iki gündür kayıp

Muğla'da dün öğle saatlerinde mantar toplamak için eşi ile birlikte ormanlık alana giden 76 yaşındaki vatandaş eşinin eve dönmesine rağmen dönmeyince, Yerkesik Jandarması, Jandarma İz takip köpeği, UMKE ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesinde Halil İbrahim Gürel ve eşi Sultan Gürel Kaballar mevkisine öğle saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana gittiler. Sultan Gürel saat 17.00 sıralarında köye döndü. Ancak eşi Halil İbrahim Gürel'in dönmemesi üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından belirtilen adrese Jandarma İz takip köpeği, Yerkesik Jandarma Karakol ekibi, AFAD ekipleri yönlendirildi. Sivil vatandaşlar da gece boyunca arama çalışmalarına destek verdi. Gece boyunca yapılan aramalar havanın şiddetli yağışlı olması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde kayıp Halil İbrahim Gürel'in arama çalışmalarına tekrar başlandı. Jandarma, UMKE, AFAD İz takip köpeği ve sivil vatandaşlardan oluşan yaklaşık 60 kişi, 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel'i arama çalışmalarını sürdürüyor.