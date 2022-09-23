7'inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başlıyor

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği 30 Eylül Cuma günü başlıyor. Renkli etkinlikler, söyleşiler, kitap fuarı, konserler ve kitap imza günlerinin yer aldığı şenlik; Büyükşehir Belediyesi önündeki geleneksel baca yakma töreni ve şenlik yürüyüşü ile başlayacak.

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliğinin 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle gencinden yaşlısına tüm Menteşe'yi bir araya getireceğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bu yıl 7'incisini düzenleyeceğimiz şenlikler ile halkımızı birbirinden değerli sanatçılar ve yazarlarla buluşturarak çeşitli etkinliklerde bir araya getireceğiz. Her yıl düzenlediğimiz, komşu il ve ilçelerimizden de katılımın sağlanmasını amaçladığımız şenliklerimizde, her zaman içerik ve kalite çıtasını yükseltmeye çalışıyoruz. 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz“ dedi. Şenlik çerçevesinde kitap fuarı, Sınırsızlık Meydanı'nda 26 Eylül- 15 ekim tarihleri arasında halkımızın ziyaretine açık olacak.