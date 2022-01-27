8 aylık bebeğe Gergin Omurilik ameliyatı

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Güven Gürsoy yaptığı açıklamada “Spina Bifida, doğumsal kalp hastalıklarından sonra en sık görülen doğumsal gelişim anomalisidir. Tanısı anne karnında veya doğum sonrasında konulabilir. Ciltte açıklık, kızarıklık gibi cilt bulgularından kol ve bacaklarda güçsüzlüğe, açık omurilik kesesinden içe basma veya düz tabanlık gibi ortopedik bulgulara kadar çeşitli şekillerde semptom verebilir. Nadiren de olsa hastalar ileri yaşlarda da ilk tanı alabilir. Gergin omurilik sendromu da bu hastalıklardan biridir. Sinir liflerinin veya onları tutan yapıların sinir kesesine yapışması veya gerilmesi sonrasında boy büyüdükçe omurga eğriliği, bacaklarda kuvvet kaybı, idrar problemleri yaşanabilir. Bu rahatsızlığın mümkün oldukça küçük yaşlarda saptanarak cerrahi yolla giderilmesi bu komplikasyonları ortadan kaldırmaktadır” dedi.