8. BIOR 14 ülkeden 388 sporcunun katılımıyla başladı

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 8'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) açılış seremonisiyle başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen BIOR, içmeler mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nde düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. 14 Ülkeden 59 kulüp 388 sporcunun katıldığı yarışlar öncesi düzenlenen seremoniye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi sorumluları Hadi Türk ve Baran Akcan ile 14 ülkeden 388 sporcu ve antrenörleri katıldı.

Açılış seremonisinde İngilizce olarak yaptığı konuşmasında yarışlara katılan tüm ülkelere tek tek isimlerini söyleyerek hoş geldin diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcu ve antrenörleri Bodrum'da konuk etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek başarılar diledi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi sorumlularından Hadi Türk ise Bodrum Belediyesi olmak üzere BIOR'un düzenlenmesinde emeği geçen ve sponsor olan firmalara teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Açılış seremonisi, yarışa katılan ülkelerin bayraklarının sahneye çağırılarak hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açılış seremonisinin ardından ise 4-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Dünya Optmist Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinde incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmalar hakkında görevlilerden ilgi aldı.

8'inci BIOR'da yarışlar bugün verilecek start ile başlayarak 7 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.