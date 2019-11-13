8 kişiye umut olan Aleyna için imza kampanyası başlatan baba sonuç alamazsa açlık grevi yapacak

Antalya'da 2 yıl önce meydana gelen kazada ölen ve organlarıyla 8 hastaya umut olan Aleyna Hatun Budanır'a çarpan otomobilin sürücüsünün aldığı 2 yıllık ceza ve servis şoförünün suçsuz bulunmasına tepki gösteren baba Şahimerdan Budanır, yeniden yargılama için internette imza kampanyası başlattı. Başka Aleyna'ların ölmemesi için mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirten Budanır, “Sonuç alamazsak açlık grevine başlayacağım” dedi.

16 Ağustos 2017 günü Burdur-Antalya karayolunda meydana gelen kazada Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır (17), okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıktıktan sonra servise bindi. Servis sürücüsü Mahmut Y., zaman kazanmak için Aleyna Hatun Budanır'ı yan yola girmeden ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza Hakan K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları, babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla bağışlandı. Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası organ bekleyen 8 hastaya nakledildi. 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü Hakan K. ise, davanın karar duruşmasında 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Servis sürücüsü Mahmut Y. de beraat etti.

Şahimerdan Budanır, kararı temyiz edeceklerini söyledi. Verilen cezanın yeterli olmadığını belirten Budanır, yeniden yargılama için internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanyanın çağrı metninde, "Aleyna Hatun Budanır, 17 yaşında onu aramızdan aldılar. Kural tanımazlar tali yolda 120 ile giden maganda ve indirilmemesi gereken yerde indiren servis şoförü suçlu bulunmuyor, ama 17 yaşındaki kızım suçlu bulunuyor adalet mi bu?" ifadeleri yer aldı. Kampanyaya şimdiye kadar bine yakın kişi imza vererek destekte bulundu.

Kazaya karışan sürücünün konunun basında sıkça yer alması sonucu tutuklandığını ve sadece 29 gün cezaevinde kaldığını ifade eden baba Şahimerdan Budanır, servis şoförünün ise suçsuz bulunmasına tepki gösterdi. Budanır, “Servin şoförünün asla burada indirmemesi lazım. 300 metre geride cebe gidip durakta indirse kaza olmayacak. Sadece 3 dakika kazanmak, işini 3 dakika önce bitirebilmek için bunu yaptı. Ne yapsak çaresiziz. İmza kampanyası başlattım, duyarlı vatandaşlar destek veriyor. Yetkililerden ölümlü trafik kazalarına karşı daha duyarlı olmalarını ve ağır cezalar vermelerini istiyorum. Ağır cezalar olmazsa bu trafik terörünün önüne geçilmez. Benim için trafik terörü, PKK ve diğer terör örgütlerinden daha tehlikeli. Bugün Avrupa'daki çoğu ülkede ölümlü kazalar için 19 yılla dava açılıyor ama Türkiye'de adam 29 gün yatıp çıkıyor. Çoğu da suçsuz bulunuyor. Başka Aleyna'lar ölmesin diye tedbir alınsın. Ben de bunun için mücadele veriyorum" dedi.

“Açlık grevi yapacağım”

Başlattığı elektronik imza kampanyasından da sonuç alamaması halinde eylemlerine farklı şekillerde devam edeceğini kaydeden Budanır, şöyle konuştu:

“Bundan bir sonuç alamazsam Antalya kapalı yolda imza kampanyası ve akabinde ise açlık grevine oturacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Benim kızım gitti ama başka yavrular gitmesin. Bir sonuç çıkıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Türkiye'deki tüm hukuk kapıları kapanırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Mutlaka bir sonuç alacağım. Başka çare yok. Benim camım yandı, başka canlar yanmasın."

Kızının ölümüne sebep olan sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren baba Şahimerdan Budanır, geçtiğimiz yıl da oturma eylemi yapmış, "Organlarıyla 8 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır için adalet" ve "Aleynalar ölmesin" yazılı iki pankart taşımıştı.