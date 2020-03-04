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8 Mart'ta şeref tribünü kadınlara ayrıldı

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde oynanacak Nevşehir Spor Gençlik maçında şeref tribününü kadınlar için ayırdıklarını açıkladı.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacak Nevşehir Spor Gençlik maçında şeref tribününü kadınlar için ayırdıklarını açıkladı.


Kapiz, "8 Mart'ta şeref tribününün olduğu yeri kadınlara ayırdık. Ben Muğla'daki tüm kadınları bu hafta evimizde oynayacağımız Nevşehir Spor Gençlik maçına davet ediyorum. Bu tribün sizin. 8 Mart'ta protokol dahil hiçbir erkek arkadaşımız orada oturmayacak" dedi.


Muğlaspor'un Nevşehir Spor Gençlik maçı 8 Mart Pazar Günü saat 14:30'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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