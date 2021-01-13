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8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan koronavirüsü yendi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan, 4 çocuk, 8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan tedavi gördüğü Antalya’da koronavirüsü yendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan, 4 çocuk, 8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan tedavi gördüğü Antalya'da koronavirüsü yendi.


94 yaşındaki Rahime Karahan Ortaca'da halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile Ortaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir gün sonra testi pozitif çıkan Karahan, Antalya'da bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay tedavi göre Rahime Karahan korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.


Karahan'ın torunu Cenk Erdoğan, "Bizi hastaneden aradılar. Sağlığının yerinde olduğunu, Kovid tedavisinin sona erdiğini söylediler. Çok sevindik. Ortaca'dan giderek babamlar aldı. Ardından Fethiye'de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ambulans tarafından alınarak eve getirildi. Sağlık durumu gayet iyi. Her şeyi hatırlıyor, bilinci yerinde" dedi.

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