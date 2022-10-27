8 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda “Uyuşturucu madde yapma veya sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.K. isimli şahıs yakalandı.

Yatağan İlçesi Madenler Mahallesinde JASAT Timi ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile yakalanan Ö.K. tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.