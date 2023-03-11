83 yaşındaki vatandaş, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 5'inci kattan düşen 82 yaşındaki Abdulvehap Büyükuysal hayatını kaybetti.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesi yeşil evlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 82 yaşındaki Abdulvehap Büyükuysal, apartmanın 5'ini katından beton zemine düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Ardından bölgede olay yeri ekipleri ile savcı inceleme yaptı. Abdulvehap Büyükuysal'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.