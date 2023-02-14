İhlas Haber Ajansı

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9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik gemisine(TCSG-101) alınan göçmenler, limana getirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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