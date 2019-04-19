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9 günlük bayram tatili turizmcileri sevindirdi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması Muğla’nın Fethiye ilçesindeki turizmcileri sevindirdi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turizmcileri sevindirdi.


Yerli ve yabancı turistlerin gözde turizm merkezleri arasındaki Fethiye'de 2019 yaz sezonu için turizm işletmelerinde hazırlıklar tamamlandı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile otellerde, doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.


Yaklaşık 600 konaklama tesisinde 45 bin yatak kapasitesi bulunan Fethiye'de tatilin 9 güne çıkarılmasının turizme olumlu yansıyacağını belirten Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, "Bayram tatilinin uzatılmasını önemsiyoruz, bunu turizmciler olarak talepte bulunduk. Cumhurbaşkanı ve bakanlara teşekkür ediyoruz. Fethiye'de 1 Mayısta bütün oteller açılacak. Fethiye ve Ölüdeniz'de her bütçeye uygun otel ve pansiyonlar var. Yerli misafirlerimizi 9 günlük bayram tatilinde Fethiye'ye bekliyoruz" dedi.

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