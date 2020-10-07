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9 Mahallenin Su Sorunu Çözüme Kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi (MUSKİ) Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’nın Menteşe, Yatağan Milas, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde toplam 9 mahallenin su sorunu çözüme kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi (MUSKİ) Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Menteşe, Yatağan Milas, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde toplam 9 mahallenin su sorunu çözüme kavuştu.


13 Bin 247 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Muğla, 13 ilçe ve 569 mahalleye sahip. Muğla, 5 Bin 343 kilometrekare yüzölçümüne sahip Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'un yaklaşık üç katı büyüklüğünde alana sahip. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 Bin 247 kilometrekare alanda hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi (MUSKİ) Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla'nın Menteşe, Yatağan Milas, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde toplam 9 mahallenin su sorunu çözüldü. 4 ay içerisinde 9 mahallede 22 bin 461 kişiye hitap eden yatırım 1 milyon 366 bin liraya mal oldu. Mahalleler ilave olarak toplamda 44lt/sn içme suyu eklenmiş oldu.

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