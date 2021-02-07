İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 yaşına giren Kutan'a yunus ekiplerinden doğum günü sürprizi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde görev yapan motosikletli yunus polisleri 9 yaşına giren Kutan Çapar’a doğum günü sürprizi yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan motosikletli yunus polisleri 9 yaşına giren Kutan Çapar'a doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinden pasta ile kapıdaki polis ekiplerini gören Çapar şaşkınlığını gizleyemedi.



Marmaris ilçesinde modacı Can Çapar, yunus polisi olmak isteyen oğlu Kutan Çapar'ın sokağa çıkma kısıtlamasında denk genel doğum gününde, üzgün olduğunu görünce emniyetten destek istedi. Durumu öğrenen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri bir kafeteryadan üzerinde 'Doğum günün kutlu olsun, yanındayız' yazılı pasta ve çeşitli hediyeler aldı. Çıldır Mahallesi 149 sokak üzerinde bulunan eve gelen iki yunus polisi saat 17.00 sıralarında kapıyı çaldı. Kapıyı açan Kutan Çapar karşısında yunus polislerini görünce bir anlık şaşkınlık yaşadı. Heyecandan konuşmakta zorluk çeken Kutan pastasını alarak teşekkür etti.



Kutan Çapar'ın babası Can Çapar, polis ekiplerine destekleri için teşekkür ederek, “Oğlum çok şaşırdı. Konuşkan biri olan evladımın bir anda nutku tutuldu. Yüzündeki tebessüm, mutluluk dünyalara değişilmezdi. Bizleri kırmayan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederim. 9 yaşına basan oğlumun unutamayacağı güzel bir anı olacak. Allah polislerimize sağlık, huzur ve güç versin, iyi ki varlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.