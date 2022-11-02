91 bin adet boş makaron ele geçirildi

F.K, E.K. ve A.Ç. isimli şahısların ikametlerinde ve işyerlerinde İstihbarat Şub Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Yapılan aramada 5 bin 207 adet doldurulmuş makaron, 93 bin 520 gram nargile tütünü, 91 bin 400 adet boş makaron, 89 bin 300 gram kıyılmış tütün, 10 bin 580 adet sigara filtresi, 5 adet sıvı elektronik sigara tütünü, 10 bin 280 gram pipo tütünü, 202 adet esrar öğütme aparatı, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet sigara sarma makinası, 15 adet farklı marka ve renklerde cinsel içerikli hap, macun, çikolata ve sıvı, 161 adet kilitli poşet, 50 adet CD, 2 adet laptop, 19 adet hard disk ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.