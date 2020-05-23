İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı

Sadece milyonerlerin binebildiği ve 36 mürettebatı olan 92 metrelik süper lüks yat Queen Miri Marmaris Limanından 208bin litre yakıt ikmali yaptı.


36 mürettebatlı süper lüks yatın personeli koronavirüsü tedbirleri kapsamında kıyıya çıkmadı.


2004 yılında inşa edilen yatın değeri 2 milyon Euro. Süper lüks yatta saunadan, spor salonuna, oyun alanına ve süper kamaralar bulunuyor. Marmaris limanından aldıkları yakıtın değeri 550 bin TL. Marshall Islands bayrağına sahip yat Sabah saatlerinde limana yanaşarak yakıt ikmali yaptı. Sira Co Ltd. Şirketine ait yatın Amerikalı bir milyoner tarafından kullanıldığı bilgisi edinildi.


Queen Miri isimli yat akşam saatlerinde Marmaris Limanından ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.