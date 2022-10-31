93 ton hububat tohumu temin edildi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Muğla'lı üreticilere 93 ton hububat tohum temini sağladı. İlk olarak Menteşe ilçesinden 70 üreticiye 11 ton tohum temini ile başlayan dağıtım diğer ilçelerde de devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projelerinde yüzde 75 hibeli hububat projelerine toplam 1 milyon 825 bin TL ödenek sağlandı. Bu projede 93 ton temin edilen tohumlara hazırlanan yeni bir proje ile 53 ton daha ilave edilerek toplamda 146 ton tohum temini sağlanacak.

Tohumda ihraç eden bir ülkeyiz

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak “Son 19 yılda sertifikalı tohumluk üretimimiz 9 kat artarak 1 milyon 324 bin tona ulaşmıştır. Tohumda ihraç eden bir ülkeyiz” dedi.