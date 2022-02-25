94 yaşında düştü kalçasını kırdı, ertesi gün yürüdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın evinde düşerek kalçasını kırdı, devlet hastanesine kaldırılan ve ameliyat edilen Süheyla Atasoy 24 saat sonra ayağa kalkıp yürüdü.

Marmaris'te yaşayan 94 yaşındaki Süheyla Atasoy önceki gün evinin banyosunda düşerek kalçasını kırdı, yakınları tarafından ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesine getirilen yaşlı kadının yapılan tetkiklerinin sonucunda kalça kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Marmaris Devler Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi Uzmanı Op .Dr. Oktay Hüsamettin Ak, yaşlı kadını kazanın ertesi gün sabah ameliyat ederek kalçasına protez taktı.

Ameliyattan sonraki gün servise çıkarılan 94 yaşındaki Süheyla Atasoy'u sık sık ziyaret ederek kontrollerini sağlayan Ortopedi Uzmanı Op .Dr. Oktay Hüsamettin AK ‘' Hastamızın kalça kırığı vardı, bu tür kırıklar da protez ameliyatı olur. Teyzemizin protez ameliyatı gayet başarılı geçti, durumu da gayet güzel'' şeklinde açıklama yaptı.

‘'70 yaş üstü hastalara ameliyat yapılmaz algısının önüne geçmek istiyoruz''

Op .Dr. Oktay Hüsamettin Ak, ‘'Bulunduğumuz bölgede genelde 70 yaş ve üstü ameliyatları halk arasında düşünülmediği için yaşlı bu yaştan sonra ameliyat mı olur denilip hasta doğal akışına bırakılmakta. Biz bunu yenmek için daha önce yürüyebilen, yaşı kaç olursa olsun bu tür hastaları ameliyat olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 94 yaşındaki hastamızın görüldüğü gibi dünkü durumuyla bugünkü arasında ameliyattan sonra genel durumuna toparlama ağrısında azalma ve gördüğünüz gibi gayet de iyi bir durumda sahip. Ameliyattan sonra en geç bir gün ve bazı hastalar ikinci gün Fizik tedavi uzmanı desteği ile yürür. Yaklaşık 6 hafta walker dediğimiz yürüme cihazıyla yürüyor. Daha sonra hasta tolere ettiği zaman bunu da atıyor, Daha sonra kendisi alıştıktan sonra ilk başta yerini sürekli devam eder. Ama 6 hafta dikkat etmesi gerekir. İşte Volker dediğimiz yürüme cihazı kullanması gerekir, varis çorabı kullanması gerekir, bunlar belli bir süreçtir. Altı hafta bizim için maksimum dikkat edilmesi gereken süredir. Ama bir an önce hastayı mobilize edip eski haline dön dememiz gerekiyor ‘' dedi.

94 yaşındaki kadının ameliyatına katılan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Erşepçiler "Tabii ki yaşla birlikte anestezinin belli bir riski var ama bu yaşla birlikte de artmaktadır. Hastamız bilindiği gibi 94 yaşında, bilinen, tespit edilen bir hipertansiyon dışında hastalığı yok ama yaşa bağlı, metabolik olarak vücudunda genel bir vücut düşkünlüğü mevcut. Ama sonuç olarak da ameliyat olması da gerekiyordu. Ameliyat öncesi yaptığımız tetkiklerde ve cerrahımız Oktay Beyle yaptığımız istişarede hastanın ileri merkeze sevkini gerektirecek kadar bir majör hastalığı olmadığını, bizim hastanemizde de rahatlıkla bu operasyonun yapılabileceğine karar verdik. Hasta sahiplerini de bilgilendirip operasyonu hastanemizde planladık. Sonuç olarak spinal anestezi dediğimiz belden aşağı uyuşturma metoduyla hastamıza başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Şu anda da genel durumu iyi. Birkaç günden toparlayıp taburcu olması planlanıyor ‘' şeklinde konuşarak ileri yaştaki hastaların durumlarına göre daha büyük hastanelere gitmesine gerek olmadığını belirtti.

Duyma problemi ve yüksek tansiyon hastalığı dışında bir rahatsızlığı olmayan 94 yaşındaki Süheyla Atasoy'un 4 çocuğundan üçüncüsü olan 68 yaşındaki oğlu Turgut Akın Atasoy ‘' Annem banyoda düşmüş kalçasını kırdığını anladık hemen acile Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirdik. Daha önce annem zaten 2 tane başarılı ameliyat olmuştu burada şimdi üçüncüsü içinde tereddüte girdik yaşından dolayı acaba burada olur mu böyle bir imkan diye. Fakat sağ olsun Mustafa Bey ve Oktay Bey bu ameliyatı yapabileceklerini söylediler. Biz tabii her bakımdan çok mutlu olduk. Çünkü başka yerlere gitmek hem zaman hem şehir açısından, hepimizin ilgilenmesi açısından bizler de artık yaşımızı almış insanlarız. O bakımdan çok zordu ama bu cesaretlerini ve bu inançları ile bunu yaptıkları için çok memnunuz'' diye yaşananları anlattı ve hastane personeli ile Başhekim Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Niyazi Taşkıran'a teşekkürlerini iletti.