İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

A Milli Futbol Takımı Beslenme Şefi Omurcalı: "Sağlıklı yaşamak mutfaktan başlıyor"

A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Ebru Omurcalı, "Sağlığın Kalbine Giden Yol Mutfaktan Geçer" isimli seminer düzenledi.

A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Ebru Omurcalı, "Sağlığın Kalbine Giden Yol Mutfaktan Geçer" isimli seminer düzenledi. Sağlıklı yaşamda beslenmenin önemine vurgu yapan Omurcalı, "Sağlıklı yaşamak mutfaktan başlıyor. Hastalanmadan önce doğru mutfak kurgusuyla hayatımızı çok güzel bir şekilde sürdürebiliriz" dedi.


Marmaris Armutalan Kültür Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında, A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu ve Yemek Yazarı Ebru Omurcalı, “Sağlığın Kalbine Giden Yol Mutfaktan Geçer” isimli seminer düzenledi. Sağlıklı beslenmenin öneminin anlatıldığı seminere Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Seminer öncesi konuşan Omurcalı, sağlıklı beslenmede mutfağın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Omurcalı, "Yediğiniz ilacınız, ilacınız yediğiniz olsun. Önce sağlık diyoruz, sağlıklı yaşamak mutfaktan başlıyor. Hastalanmadan önce doğru mutfak kurgusuyla hayatımızı çok güzel bir şekilde sürdürebiliriz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.