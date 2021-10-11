ABD'li turistler Ebru sanatına merek sardı

Turistik seyahat için Muğla'ya gelen ABD'li kafile, Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezini ziyaret ederek, ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay'dan ebru sanatı hakkında detaylı bilgi aldılar.

Kafilede yer alan bazı ABD'liler, Menteşe Belediyesi Ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay eşliğinde ilk kez ebru sanatı ile tanışırken, geleneksel ebru sanatının tarihi, kullanılan malzemeleri ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldılar.

Kafilenin içerisinde yer alan Amerikalı Dan John, Amerika'da yıllardır ebru sanatıyla uğraştıklarını ve ebru sanatı ülkelerinde yaymaya çalıştıklarını ifade ederek, “Bizler ülkemizde ebru sanatını yaymak ve geliştirmek için yıllardır çalışıyoruz. Belediye çatısı altında bu sanata sahip çıkılması gerçekten çok önemli. Bu sanatın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için çalışanları kutluyorum” dedi.

Menteşe gezisi sırasında tarihi yapıların korunduğunu gördüklerini belirten Dan John, “Menteşe gezimiz sırasında yorgancı, ayakkabıcı, helvacı, demirci gibi eski ustalık mesleklerinin bu bölgede halen yaşatıldığını gördük. Bu çok önemli” dedi.

Amerikalı turistler ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşemiz tarih kenti ve kültür kentidir. Korunmuş tarihi yapıları, zanaatkar ustalarımızın bulunduğu Arasta bölgemiz, yaşayan tarih Saburhanemiz, doğal güzelliği ile Karabağlar yaylamız başta olmak üzere bölgemizde kültür turizminin gelişmesi için çalışıyoruz. Bugün de Amerika'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onların Menteşemizi beğenmiş olması ve ilk defa ebru sanatı öğrenmeleri bizleri mutlu etti” dedi.