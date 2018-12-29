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Abdullah Topkara Fethiyespor'da

Fethiyespor’a sol bek transferiTFF 2.

Fethiyespor'a sol bek transferi


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Sarıyer'de forma giyen Abdullah Topkara'yı (29) transfer etti.


Fethiyespor Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Fethiyespor 2. Başkanı Özkan Torunoğulları devre arası dönemi ilk resmi transferi gerçekleştirdiklerini söyledi.


Torunoğlulları, teknik heyetin hazırladığı listeye göre transferlere devam edeceklerini bildirdi.


Fethiyespor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Topkara ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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