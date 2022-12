Abramoviç'in dev yatı Bodrum'da

Rus iş adamı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi. Abramoviç'in Mart ayından beri Bodrum'da bulunan diğer lüks yatı "My Solaris" ise Göcek açıklarına gitti.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı kişiler arasında yer almıştı. Abramoviç, geçen Mart ayında ultra lüks yatlarını ise Avrupa ülkelerinden kaçırmış, My Solaris'i Bodrum'a, Eclipse'i ise Marmaris'e getirmişti. Aylarca Yalıkavak Koyu'nda bekletilen My Solaris, geçtiğimiz haftalarda Bodrum açıklarına gelmişti. My Solaris, Mart ayında geldiği Bodrum'dan ayrılarak Fethiye'nin Göcek Mahallesi açıklarına demirledi. Rus oligarkın diğer yatı Eclipse ise Bodrum açıklarına geldi.

340 milyon avro değerindeki yat, helikopter pistinin yanı sıra güzellik salonu, sauna, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkanları barındırıyor. 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yatın Bodrum'da ne kadar kalacağı bilinmiyor.