Açık ceza infaz kurumunda yeniyıl konseri

Muğlalı müzisyenlerin eşlik ettiği konser öncesi 2018 yılında gerçekleştirilen sosyal faaliyetlere yer verildi.

Ceza infaz kurumunda yapılan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri konusunda bilgi veren Öğretmen İdris Koç, 2018 yılında Menteşe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 87 kurs açtıklarını ve bu kurslar sonunda 2 bin 334 hükümlünün sertifika aldığını; konferans, konser, tiyatro, bilgi yarışması, film gösterimi gibi 207 sosyal ve sportif faaliyetin yapıldığını söyledi.

Konser öncesinde bir konuşma yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, 2018 yılının ülkemiz ve dünya için zor bir yıl olduğunu; ancak ‘Bana ne?' demeden, herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle birlik, beraberlik, hoşgörü ve kardeşlik ruhuyla bu sıkıntıların aşılabileceğini söyledi. Yavuz, ceza infaz kurumlarında birçok sosyal etkinlik yapıldığını, 2019 yılında da bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyleyerek davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Daha sonra Muğlalı müzisyenlerin destek verdiği konserde hükümlülerin seslendirdiği şiirler türküler ve hükümlülerden H.A.K'nın Abdurrahim Karakoç'a ait ‘Yemin' şiiri katılımcılara duygulu ve coşkulu anlar yaşattı.

Konser sonunda ceza infaz kurumunda yapılan sosyal faaliyetlere gönüllü destek veren müzisyenlere plaket; Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan hükümlülere de sertifikaları Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Cumhuriyet Savcısı Tuğba Akalın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kaan Akçal, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Celal Şen, Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Demir, Muğla İş-Kur İl Müdür Vekili Ferda Güley Ceylan, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İlhan Evcimen, İzleme Kurulu Üyeleri Filiz Salış ve İrfan Küçük, Bayır Jandarma Karakol Komutanı Özkan Birol, kurum personeli ve hükümlüler katıldı.