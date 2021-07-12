Açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, sanatseverleri bir araya getiriyor

Bodrum'da modern köy yaşamının oluşturulduğu ve geçen yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturuyor.

Geçen yıl ‘Bodrum Loft'da Sanat' etkinlikleri ile sanatseverlerin ilgisini çeken ve adından sıkça söz ettiren Bodrum Loft, 19 Temmuz Pazartesi günü yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak. Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği belirtilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, 19 Temmuz'da düzenlenecek törenle sanatseverlerle buluşacak. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde, Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluşacağı projede, 15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işerden oluşan 28 farklı eser yer alacak.

Pablo Escobar'ın otelinden eser geldi

Açık hava heykel parkı önemli eserlere ev sahipliği yapacak. Verilen bilgiye göre, bunların içerisinde bir zamanlar Pablo Escobar'a ait olan ve günümüzde görkemli bir çağdaş sanat koleksiyonuna sahip beach resort Casa Malca, Tulum koleksiyonunda eserleri yer alan ve Londra Saatchi Gallery'de uzun süreli sergilenen Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un alternatif malzemelerle ürettiği karınca enstalasyonları ‘House Taken' Türkiye'de ilk kez açık hava heykel parkında yer alacak. Güney Koreli Heykeltraş Seo Yang Deok'un Meditation serisinin bir eseri Capri'de, ikincisi Mayfair Sculpture Trail'de üçüncüsü ise Loft Art Scuptville'de yer alacak. Heykeltraş Ozan Oganer'in Dubai Havalimanı ve Çanakkale'de yer alan Caeli Otel ile başladığı Alis Harikalar Diyarında serisinin bir devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu otel için özel konumlandırılacak.

15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 28 farklı eserin yer alacağı projede sanatseverler isterse QR kodları ile rotaya bağlanabilecek ve eğlenceli bir deneyim yaşayacak, dilerse rehber eşliğinde doğa ve sanatın birlikteliğini keşfe çıkabilecek.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer alacağı Loft Art Sculptville etkinliği, kokteyl eşliğinde sürecek. Tatil cenneti Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan, çatısı altında otelin yanı sıra LoftElia, Papermoon ve Sunset Sushi gibi restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft'da sanat etkinliklerinin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.