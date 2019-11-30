Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kortej geçişiyle başlayacak

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ve UMKE'nin ülke halkına tanıtılması amacıyla 2014 yılında kutlanmaya başlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Muğla'da

kutlanacak. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinlikleri, 2 Aralık 2019 tarihinde, ambulanslar, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve belediye araçlarının katılımıyla Valilik önünden start alacak olan “acil durum araçları kortej geçişiyle” başlayacak.

Trafikte ambulansın geçiş önceliği, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz aranmaması, devlet ile halkın bütünleşmesi, 112 Acil sağlık hizmetlerinin önemi, afet bilincinin geliştirilmesi, ilkyardım bilincinin gelişmesi, sağlık personelinin sorunları gibi konularda bir hafta boyunca tanıtımların yapılacağı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'na yönelik Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer açıklama yaptı. Gencer açıklamasında, "Acil sağlık hizmetlerinde görevli tüm sağlık çalışanlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyor ve tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirileceği bu haftada amaca ulaşma yolunda gösterecekleri gayret sebebiyle personellerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.