İhlas Haber Ajansı

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Adada yaralanan vatandaş, botla limana getirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki adada yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki adada yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bodrum'un Adaboğazı mevkisindeki Görecek Adası'nda bir kişinin yaralandığı ihbarı alan Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri, botla bölgeye hareket etti.


Bacağından yaralı vatandaş, adada yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum Limanı'na getirildi. Yaralı, tedavi altına alındı.

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