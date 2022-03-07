ADAK-SAR'da eğitimler başlıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 6 ay önce kurulan Arama Kurtarma Derneği ADAK-SAR, 6 aylık sürecinin ardından üyelerine eğitim için ilgili kurumlarla çalışmalarını sürdürüyor.

ADAK-SAR yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Muğla Basın İletişim Şube Müdürü Erol Kütahya, kurulularının ardından 6 aylık süreci tamamladıklarını belirtti. Üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştiren ADAK-SAR, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

ADAK-SAR Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kütahya, “Bölgemiz birinci derecede deprem bölgesi olmasının yanında, yaz aylarında yangın afetleri, kış aylarında ise sel ve taşkınlara maruz kalıyor. Dernek olarak bu süreçlerde arama ve kurtarma faaliyetleri ile vatandaşlarımıza ve ilgili resmi kurumlarımıza katkı sunmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından üyelerimize eğitim verilecek. Eğitimlerini tamamlayan arkadaşlarımız arama ve kurtarma faaliyetlerine katılım sağlayacak” dedi.