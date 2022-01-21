“Adalet, Sizsiniz” oyunu Bodrum'da sahne aldı

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın 120'nci doğum günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında, “Adalet, Sizsiniz” oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın girişimleri ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde Vatan Şairi Nazım Hikmet'in 120'nci doğum günü anısına bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda “Adalet, Sizsiniz” oyunu sahnelendi.

Ümit Denizer'in kaleme aldığı Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti'nin hayatından kesitlerin verildiği, 2012 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görülen oyun, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Perdeci Oyuncuları'nın ilk oyunu olan yıllarını sanata adamış usta tiyatrocular Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın sahneye koyduğu tek perdelik oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

“Adalet, Sizsiniz” oyunu M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da, Beş Yüzler Meclisi'nin ölüme mahkUm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma'da Engizisyon mahkemelerinin müebbet hapse mahkUm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston'da adaletin ölüme mahkum ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti'nin hikayelerini konu alıyor.