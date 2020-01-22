İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu giriş noktasında polis uygulama noktasında yapılan arama çalışmalarında Adana’da bir suçtan dolayı aranan şahıs Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu giriş noktasında polis uygulama noktasında yapılan arama çalışmalarında Adana'da bir suçtan dolayı aranan şahıs Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Denizli yolu uygulama noktasında araçlarda yaptığı arama çalışmaları sırasında Adana'da işlediği bir suçtan dolayı arama kararı çıkarılan A.Ş. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısın hakkında işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.