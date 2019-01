Aday gösterilmeyen Marmaris Belediye Başkanı Acar partisinden istifa etti

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve parti üyesi yaklaşık bin kişi partiden istifa etti. Partiden aday gösterilmeyen Acar, CHP yönetimine ateş püskürdü.

CHP Marmaris'te deprem devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, tekrar aday gösterilmeyince partiden istifa etti. CHP İlçe Teşkilatı binası önünde Acar, kendisine destek için toplanan yüzlerce partiliye seslendi. Acar, “Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz Pazar günü yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak bizim ismimiz yazıldı. Dosya daha sonra MYK odasından Parti Meclisi odasına gidene kadar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından bir devlet memuru gibi bir arkadaş atanmış. Bu organizasyonun mimarı olan Sayın Osman Gürün. Diğeri de temayülde hiçbir oy alamamasına rağmen milletvekili sıralamasında birinci sıraya yerleştirilen Mürsel Alban ve milletvekilleri. Sizlere sesleniyorum. Ali Öztunç sen gücün varsa sen Marmaris'e gel, Ali Acar'ın aleyhine çalış. Tuncay Özkan hodri meydan, sen de gel Marmaris'te Ali Acar'ın aleyhine çalış. Osman Gürün sana rahat uyku yok. Madem sen Muğla'nın her yerini dizayn etme gücüne sahipsin Osman Bey, buyur gel seçim kampanyasını Mürsel Alban'la ve sana yalakalık yapan diğer milletvekilleri ile Marmaris'te bana karşı yürüt. Gel de Marmaris halkı sana bir ders versin. Osman Gürün arının kovanına çomağı soktun. Senin yatacak yerin yok. Sen 40 yıllık benim aile bağıma dahi el uzattın, onu dahi bozdun. Seninle çok büyük hesaplaşacağız. 54 yıldır Marmaris'te iktidar olamayan Cumhuriyet Halk Partisi'ni Marmaris'te 2004 yılında iktidar yaptık" dedi.

Acar, özellikle 2014 yerel seçimleriyle birlikte Muğla yönetimi ile ters düştüklerini belirterek, bu ters düşmenin kendisinin kişisel bir hesabı olmadığını söyledi. Bu sebeplerden dolayı üzerine baskı uygulayan bir yönetim anlayışı ile karşı karşıya kaldıklarını ileri süren Ali Acar, "Arkadaşlarımızla birlikte biz grup kararına uymamaktan Muğla ekibi tarafından partiden ihraç edilmek üzere cezalandırıldık. Her şeye rağmen bu beş yıllık süreç içerisinde sabrımızı sonuna kadar devam ettirdik. Uzlaşıcı, yaklaşımcı, paylaşımcı bir tavrı sonuna kadar gösterdik. 31 Mart 2019 seçimlerinde tekrar aday adayı olduk. Bizimle beraber Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının ve CHP Muğla Milletvekillerinin atanmış il başkanı ile beraber yapmış oldukları dizayn sonucu karşımıza alternatif üç tane daha aday adayı çıkartıldı. Bunu da anlayışla karşıladık. Son 4 yıl içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının belediye başkanları ile yapmış olduğu her toplantıda belediye başkanlarına söylediği söz şudur; 'Biz merkezi yönetimi ancak yerelde başarılı olan belediye başkanlarımız sayesinde kazanabiliriz. Lütfen işinize bakın. Biz her zaman başarılı belediye başkanlarımızın yanındayız' diyerek bizlere öneride bulundu. Biz de kentimizi marka bir kent yapmanın gururunu yaşadık” diyerek aday gösterilmemesine tepki gösterip partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"Marmaris'ten ders vereceğiz"

Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Araştırdım. Kahramanmaraş'ın 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin oyu yüzde 6'ymış. Bugün PM üyesi Ali Öztunç genel merkez tarafından Kahramanmaraş'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak atandı. Bu arkadaştan bunun hesabını soracağım. Bu şahıs partimizin oyunu bir kademe yükseltme çabası içerisinde olacağına gelmiş Parti Meclisinde Ali Acar'a manipülasyonda başrol oynayanlardan birisidir. İkincisi hepinizin bildiği Tuncay Özkan. Gelelim Muğla'ya başta bütün bu organizasyonun mimarı olan Osman Gürün. Diğeri de temayülde hiçbir oy alamamasına rağmen milletvekili sıralamasında birinci sıraya yerleştirilen Mürsel Alban ve Muğla milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa dilekçemi biraz sonra vereceğim. Partinin tüm mensuplarının ve gönül vermiş dostlarımın başımın üstünde yeri var. Ama lütfen bu ahlaksız, seviyesiz manipülasyona karşı beni de anlayışla karşılayın. Sizlerle birlikte bu seçim sürecini birlikte götüreceğiz. Gene Marmaris halkının huzuruna aday olarak çıkacağız. Zor bir işimiz yok. Bu süreçte hepinizden destek bekliyoruz. Kalan iki ayda öyle bir çalışalım ki Marmaris'ten bir ders verelim" diyerek seçimde yine belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Toplantıda soru almayan Ali Acar, hangi partiden aday olacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.