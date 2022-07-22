Adli kontrolle serbest kaldılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde emlak dolandırıcılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişinin, bir sitedeki evleri kiralık olarak ilana verdi. Şahıslar, evleri kiralama isteyen vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Şahısların, yaklaşık 30 kişiden 2 milyon TL topladığı ifade edildi. Kiraladıkları evlere gelen vatandaşlar, evlerin boş olmadığını, birilerinin evde yaşadığını görünce şok oldu. Mağdur vatandaşların şikayetinin ardından Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.E., O.E.,S.Y. ve S.G.İ. adlı şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.